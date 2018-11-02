taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4862
Euro
6.27895
Altın
1233.558
Borsa
93006.52
Gram Altın
218.247

Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu

9 seçim kaybettiği halde koltuğunu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki şartlar nedeniyle görevi bırakmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 02.11.2018 - 08:50..
  1. Haberler
  2. Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

HER SEÇİMİN KAYBEDENİ

Ekonomiden yerel seçimlere kadar birçok konuda değerlendirmede bulunan CHP Lideri'ne, 9 seçim kaybetmesine rağmen neden istifa etmediği soruldu.

"İSVİÇRE KOŞULLARI MI"

Hande Fırat'ın bu sorusu üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu "Olabilir" dedi.

Demokrasi mücadelesi verdiklerini ifade eden CHP Lideri, "Hangi koşullarda mücadele veriyoruz? Almanya koşulları mı? Amerika koşulları mı? İsviçre koşulları mı?" diye sordu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu ViDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı

Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı

69
Apple'dan Türkiye açıklaması

Apple'dan Türkiye açıklaması

135
Tek tip askerlik modeli geliyor

Tek tip askerlik modeli geliyor

72
Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu

Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu

171
Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

52
Kim Kardashian da melek oldu

Kim Kardashian da melek oldu

47
Yıldız Tilbe fularla dans etti

Yıldız Tilbe fularla dans etti

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM