CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

HER SEÇİMİN KAYBEDENİ

Ekonomiden yerel seçimlere kadar birçok konuda değerlendirmede bulunan CHP Lideri'ne, 9 seçim kaybetmesine rağmen neden istifa etmediği soruldu.

"İSVİÇRE KOŞULLARI MI"

Hande Fırat'ın bu sorusu üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu "Olabilir" dedi.

Demokrasi mücadelesi verdiklerini ifade eden CHP Lideri, "Hangi koşullarda mücadele veriyoruz? Almanya koşulları mı? Amerika koşulları mı? İsviçre koşulları mı?" diye sordu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu ViDEO