Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim boykotu soruldu

2019 yılında yapılacak seçimler öncesi siyasi partiler çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda AK Parti ile MHP arasında Cumhur İttifakı kuruldu. İttifakla ilgili kanun teklifi de Meclis'ten geçti.

AK Partil ile MHP 2019 için kararlılıkla çalışmalarını yürütürken CHP'de seçimleri boykot etme fikri gündeme geldi.

SEÇİMLERİ BOYKOT EDELİM FİKRİ

Selin Sayek Böke, Haluk Pekşen ve İlhan Cihaner gibi isimler seçimlerin boykot edilmesinin iyi bir fikir olabileceğini savundu.

CHP içerisinde tartışmalara neden olan bu seçenek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.

SEÇİMLERİ KAZANACAĞIZ

Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi'ye konuşan CHP Lideri, “Kazanacağımız seçimleri neden boykot edelim. Biz seçimleri kazanacağız. Bu yasa kaybettiklerini gösteriyor. Kaybediyoruz nasıl kazanabiliriz onun arayışı içindeler. Biz de halkımıza güveniyoruz ve kazanacağız.

HEDEFİMİZ 2019

Hedefimiz bundan sonra 2019 seçimidir. Olası erken seçimdir” ifadelerini kullandı.