Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başkanlık açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ’başkanlık sistemi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Kılıçdaroğlu açıklamasında, "14 yıldır ülkenin başına gelmeyen felaket kalmadı. Şimdi de başkanlığı getirmek istiyorlar. Başkanlık, ülkenin bölünmesine giden yoldur! Cumhurbaşkanı’na Meclisi feshetme yetkisi vermeye çalışıyorlar. Bu, sistem değişikliği değil düpedüz bir rejim değişikliği hazırlığıdır! Davutoğlu’yla beraber halkın yüzde 49.5 oyunu da kapının önüne koyan biri, başkan olunca halkın yüzde yüzünü kapının önüne koyacaktır" ifadelerini kullandı.