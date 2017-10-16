Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasından sonra hemen harekete geçti.

Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi almak üzere hastaneye giden CHP Lideri'ni bazı milletvekilleri de eşlik etti.

"DENİZ BEY SAĞLIKLI, SOHBET ETTİK"

Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından kameraların karşısına geçerek şu açıklamaları yaptı: "Hastanedeki tüm görevli hekimlere yürekten teşekkür ediyoruz. Deniz Bey sağlıklı bir yapıya kavuştu. Bilinci yerinde. Sohbet ettik.

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ KRİTİK"

Önümüzdeki sürecin kritik olduğu söyleniyor. Umarız hiçbir engel karşılaşmadan kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur ve görevinin başına döner. Vatandaşlarımız merak etmesin, Deniz Bey sağlıklı ve konuşuyor.

"BAŞBAKAN VE CUMHURBAŞKANI ARADI"

Bu arada sayın Başbakan erken saatlerde aradı hem bilgi aradı hem de geçmiş olsun dileklerini iletti. Ailesi de heyecanla sonucu bekliyor. Sağlık açısından sorun büyük ölçüde aşıldı. Sayın Cumhurbaşkanı da aileyi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Herkese tekrar teşekkür ediyorum.

"DENİZ BEY ÜLKENİN YETİŞTİRDİĞİ ENDER SİYASETÇİLERDEN BİRİDİR"

Deniz Bey bu ülkenin yetiştirdiği ender siyasetçilerden biridir. Olayları sağlıklı sorgulayan bir duayendir o umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur."