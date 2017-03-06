Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündeme ilişkin açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Best FM'de konuk olduğu "Konuşan Türkiye" programında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut sistemde milli iradenin kendisine verilen yetki kapsamında yasaları çıkardığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Yeni rejimde ise devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili düzenlemeleri Meclis değil bir kişi yapmış olacak. Şimdi buna karar vermemiz lazım; Bir kişi mi yapsın bunu yoksa Mecliste oturulsun, tartışılsın ortak akıl egemen mi olsun" diye konuştu.

140 YILLIK BİR GELENEK

Kılıçdaroğlu, değişiklikle 140 yıllık bir gelenekten vazgeçileceğini ileri sürerek, bunun halk nezdinde yeteri kadar tartışılmadığını, vatandaşın bunları yeteri kadar bilmediğini ifade etti.

"YÜZDE 10 SEÇİM BARAJININ KALKMASI LAZIM"

Anayasa değişikliğiyle kuvvetler ayrılığı ilkesinin ortadan kalkacağını, yerine kuvvetler birliğinin getirileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "değişiklikle milletvekili sayısının artırılacağı, bunun da temsil kabiliyetini yükselteceği"ne yönelik söylemlere de "Tamamen komedi. Meclisin temsil yetkisi artırılmak isteniyorsa yüzde 10 seçim barajının kalkması lazım" eleştirisini getirdi.

Temsil gücünün sayıyı artırmakla değil, farklı siyasal partilerin Mecliste temsiline imkan vermekle sağlanabileceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bu kriteri, yüzde 10'luk seçim barajını kim getirdi? Darbeciler, 12 Eylül darbesinden sonra darbeciler getirdi. Hem diyoruz ki 'Darbeye karşıyız', darbeye karşıysanız, darbecilerin getirdiği bu düzenlemeyi niye değiştirmiyoruz? Onu istemiyorlar çünkü işlerine gelmiyor" ifadesini kullandı.

SEÇİLME YAŞININ 18'E İNDİRİLMESİ

Değişiklikle milletvekili seçilme yaşının 18'e indirilmesine yönelik değerlendirilmesi sorulan Kılıçdaroğlu, "18 yaşını bu arkadaşlar kendi çocukları ve torunları için getirdiler. 18 yaşında milletvekili yapacaklar, çıkaracakları, yapacakları bir düzenlemeyle de askerlikten muaf tutacaklar. Ben soruyorum, berberin oğlu, manavın oğlu, simitçinin oğlu, ayakkabı boyacısının ya da herhangi bir sanayicinin oğlu 18 yaşında milletvekili olabilir mi? Olmaz. Bugünkü şartlarda olmaz. O zaman kimin çocuğu 18 yaşında milletvekili olacak? Bu Ankara'daki beylerin, bu düzenlemeyi yapanların" dedi.

Kılıçdaroğlu, halk oylaması sürecinin parti süreci olmadığını belirterek, "Her vatandaşımın bütün ayrıntıları düşünerek, sorarak, soruşturarak sandığa gitmesini istiyorum, elini vicdanına koyarak. Bu anayasa değişikliğine 'evet' demenin vebali çok ağırdır ülkenin, çocuklarımızın geleceği açısından." diye konuştu.

17 NİSAN SABAHI TÜRKİYE RAHAT BİR NEFES ALACAK

Halk oylamasında 'hayır' çıkması durumunda 17 Nisan sabahında Türkiye'yi neyin beklediğinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Hayır çıkarsa 17 Nisan sabahı Türkiye rahat bir nefes alacak. Sayın Cumhurbaşkanı makamında oturacak, Sayın Binali Yıldırım başbakan olarak görevini sürdürecek, bakanların hepsi görevlerinin başında olacak, çalışacaklar, parlamento eskiden olduğu gibi hükümetin getirebileceği veya milletvekillerinin teklif edeceği yasa tasarılarını ve tekliflerini görüşecek dolayısıyla herhangi bir sorun olmayacak. Yani bugünkü sistem olduğu gibi yoluna devam edecek."

CUMHURBAŞKANI GÖREVİNE DEVAM EDECEK..

Kılıçdaroğlu, "Halk oylamasında 'hayır' çıkması durumunda Cumhurbaşkanı'nın istifası mı istenecek' gibi söylemlerin olduğunu anımsatarak, "Hayır. Bu da olmayacak. Neden? Cumhurbaşkanı'nı parlamento seçmedi ki... Halk seçti. Halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı yine görevine, görev süresinin sonuna kadar devam edecek." dedi.

FIRAT KALKANI HAREKATI

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, harekatla Türkiye'nin güvenliğinin sağlanmak istendiğini belirtti.

"Doğru bir harekattı" değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu, buna ilişkin desteklerini açıkladıklarını da anımsattı. Suriye'deki karışıklıkların Türkiye'ye olumsuz yansımalarının önünün kesilmesinin önemine değinen Kılıçdaroğlu, "Fırat Kalkanı Harekatı bu bağlamda başladı El Bab'a kadar gidildi. Biz El Bab'tan öteye, Suriye'nin derinliklerine girilmesini doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

Askeri konularda kendilerinin bilgilendirilip bilgilendirilmediği sorulan Kılıçdaroğlu, "Hayır. Eskiden bunlar olurdu, devletin duyarlı makamları ana muhalefet partisini bilgilendirirlerdi ama bu yeni dönemde bunların hiçbirisi olmuyor." ifadesini kullandı.



