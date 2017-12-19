CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kızının rezidansı ile ilgili iddiaların sorulması üzerine CHP lideri, " Kızımın bir rezidansta 73 metrekarelik dairesi var." dedi. Kılıçdaroğlu kızının "Bekar bir kız" olması nedeniyle daireyi oradan aldıklarını söyledi.

"REZİDANSTA DAİRESİ VAR"

Kılıçdaroğlu, "Bir rezidansta kızımın 73 metrekarelik bir dairesi var. Değeri kaç lira gitsinler baksınlar. Gider başka yerden alır. 1 kuruşluk bir torpil varsa ben siyaseti bırakırım. Mal varlığımı araştırın diyorum araştırmıyorlar. Niye araştırmıyorlar? Siyasi manevra da Binali Bey yapsın. Niye siyasi manevra yapmıyorlar? Gelin kardeşim eniştemin, benim mal varlığımı araştırın desin. Neden korkuyorlar? Onlar korkuyorlar.

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu VİDEO

"BEKAR BİR KIZ"

Kızımın dairesi orada kızıma dedim şu basın mensuplarını çağır bir görsünler. Bekar bir kız girişi çıkışı kontrollü olduğu için oradan alındı. Belediye otobüsünün gitmediği bir yer. Benim boğazımdan aşağı haram lokma inmez. Onun çocukları mal varlığını açıklamıyor.

"AVUKAT KIZIM MÜTEVAZİ DAİRE ALIYOR"

Benim kızım avukat mütevazi daire alıyor. NTV'ye de söyleyelim gitsin çekim yapsın orada. Bir sefer gittim evine bu kadar sıradan bir ev nasıl olur da milyon dolarlık versinler 1 milyon dolar hemen verelim. Hatta 500 bin dolar veya 100 bin dolar versinler hemen verelim." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

MESUT YILMAZ'IN OĞLUNUN YAŞAMINI YİTİRMESİ

''Evlat acısı acıların en büyüğüdür o acıyı yaşayan bir baba olarak evlat acısının ne anlama geldiğini biliyorum. Sıralı olmayan ölüm her zaman acı getirir. Mesut Yılmaz'ın saygın bir devlet adamı kimliği vardır. Dün de cenaze törenine katıldık. Bir rahatsızlığının olmasının yol açtığı bir ölüm.

CENAZEDE ERDOĞAN İLE OLAN FOTOĞRAF KARESİ

Sıradan Sayın Erdoğan geliyordu, geldi yerine geçti benim açımdan çok fazla bir şey ifade etmiyor. Sayın Erdoğan'ın cenazeye gelmesi de tabii önemli bir şey.





"ERKEN SEÇİME HAZIRIZ"

Erken seçim için şartlar olgunlaştı mı? Erken seçim şartları kimin için olgunlaştı? Tek adam rejiminin başlangıcını yaşıyoruz. Sarayda oturan bir kişi karar verecek erken seçime gidilecek. Biz erken seçime hazır mıyız? Hazırız.

Ekonominin daha da kötüye gideceğini düşündükleri an erken seçime giderler. Ekonomi kötüye gidiyor. Biz hazırız, seçim sırasında neleri söyleyeceğimiz hazır.

SEÇİM BARAJI VE İTTİFAK TARTIŞMALARI

Sayın Bahçeli'nin bu yöndeki açıklaması bence demokrasi açısından doğru. Ama hükümet bunu tercih etmeyecektir.

Bahçeli bir çıkış yaptı acaba seçim barajı düşürülür mü diye ama yüzde 10 seçim barajını koruyacağız dediler.

Önümüzdeki süreç zaten bir ittifak süreci olacak.

Ben hiçbir ülkücünün otoriteden yana olduğuna inanmıyorum. Demokrasi ülkücülerin olmazsa olmazıdır.

Ülkücüleri ve milliyetçileri demokrasiden yana tavır alan gruplar olarak görüyorum. Bugün için herhangi bir ittifak söz konusu değil. Demokrasiyi savunanlara evet deriz.

AB İLE İLİŞKİLER

Niye fasıl açmalarını bekliyoruz oturalım biz açalım bütün düzenlemeleri yapalım AB'ye kardeşim ne konuşuyorsunuz biz hepsini yaptık zaten diyelim.

CHP'Lİ BAŞKANA UZAKLAŞTIRMA

Man adası tartışması nedeniyle buna başvuruldu. Yolsuzluk varsa üzerine biz gideriz. İnadına bütün belediye başkanlarımız kendi belde halkına her türlü hizmeti vereceklerdir. Yolsuzluk varsa bize söylesinler, biz gideriz üstüne.

KIZIMIN DAİRESİ VAR, ARAŞTIRIN

Bir rezidansta kızımın 73 metrekarelik bir dairesi var. Değeri kaç lira gitsinler baksınlar. Gider başka yerden alır. 1 kuruşluk bir torpil varsa ben siyaseti bırakırım. Mal varlığımı araştırın diyorum araştırmıyorlar. Niye araştırmıyorlar? Siyasi manevra da Binali Bey yapsın. Niye siyasi manevra yapmıyorlar? Gelin kardeşim eniştemin, benim mal varlığımı araştırın desin. Neden korkuyorlar? Onlar korkuyorlar.

Kızımın dairesi orada kızıma dedim şu basın mensuplarını çağır bir görsünler. Bekar bir kız girişi çıkışı kontrollü olduğu için oradan alındı. Belediye otobüsünün gitmediği bir yer. Benim boğazımdan aşağı haram lokma inmez. Onun çocukları mal varlığını açıklamıyor.

KIZIM ZATEN AVUKAT

Kızım tazminat davası açtı kazandı zaten kendisi avukat. Kızıma kesinlikle hiçbir CHP'li belediyenin davasını almayacaksın dedim. Bir ticari ilişki kesinlikle olmayacak. Sıradan vatandaş gelirse onun davasına bakacaksın o kadar. Bunların hepsine dikkat ediyoruz.

Benim kızım avukat mütevazi daire alıyor. NTV'ye de söyleyelim gitsin çekim yapsın orada. Bir sefer gittim evine bu kadar sıradan bir ev nasıl olur da milyon dolarlık versinler 1 milyon dolar hemen verelim. Hatta 500 bin dolar veya 100 bin dolar versinler hemen verelim.

CUMHURBAŞKANI ADAYINIZ KİM OLACAK

Çok güzel bir adayımız olacak. Biz diğer partiler gibi değiliz otururuz tartışırız ondan sonra bir karar veririz. Birden fazla isim var.''

BELEDİYE BAŞKANI ADAYI KRİTERİNİZ NEDİR?

Bir her kuruşun hesabını vatandaşa verecek iki kazandığı andan itibaren partili değil belde halkına hizmet eden kişi haline dönüşecek. Herkese eşit hizmet götürecek. İlke olarak milletvekillerinin kendi görevlerini yapmalarını isteriz. Yerel seçimde aday için halkın nabzı tutulur. İstanbul'u da Ankara'yı da alacağız göreceksiniz.''