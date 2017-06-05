Kemal Kılıçdaroğlu'ndan parti teşkilatlarına 2019 uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 ülkeden 50 temsilcinin katıldığı CHP Yurtdışı Birlikleri temsilcileri ile haftasonu yapılan iki günlük çalıştayda açıklamalarda bulundu.

2019'UN YOL HARİTASI

Toplantıda birlik temsilcileri, referandum sonuçlarıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gidilip gidilmeyeceğini ve CHP’nin 2019’a kadar izleyeceği yol haritası ile ‘hayır’ oylarının bir arada tutulması için nasıl bir taktik izleneceğini sordu.

"AİHM'E BAŞVURACAĞIZ"

Hürriyet'in haberine göre; Kılıçdaroğlu, bunun üzerine “AİHM’ye başvuracağız. Bu konuda arkadaşlarımız kapsamlı bir çalışma yürütüyor. 2019’daki Cumhubaşkanlığı seçimlerine hep birlikte hazırlanmalıyız.

"YARIN SEÇİM OLACAKMIŞ GİBİ..."

Hatta yarın seçim olacakmış gibi şimdiden çalışmaya başlamalıyız. Şimdiden seçmenlerle buluşarak onları ikna etmeye çalışın. Onların sorularını dinleyerek yanıt verin. Referandum sonrası Türkiye’de yaşananları onlara anlatın. 57 ülkede seçmenimiz var. Son günlere sıkıştırılan çalışmaların kimseye yararı olmaz” dedi.