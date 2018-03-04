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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

CHP Lideri, Afrin ve Bingöl'de şehit olan güvenlik güçlerinin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

AA | 04.03.2018 - 13:17..
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kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'de şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un babası Ahmet Koç, Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in babası Zeynel Abidin Çevik, Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe'nin babası Mustafa Gökçe, Uzman Çavuş Recep Çetin'in babası Eyüp Çetin, Jandarma Astsubay Uğur Palancı'nın annesi Yasemin Palancı, Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in amcası Niyazi Demirel ve Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek'in kardeşi Nimet Dinek ile Bingöl'de şehit olan Er Ömer Sarı'nın babası İlhami Sarı ile telefonda görüştü.

TAZİYE TELEFONU

Görüşmede, şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, şehitlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

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