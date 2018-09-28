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Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren partiliye ihraç istemi

Bursa'da CHP'nin önde gelen isimlerinden biri olarak gösterilen Ali Uluşahin, Bekir Coşkun'un yazısını paylaştığı için partiden kovuluyor.

Haber Merkezi | 28.09.2018 - 07:20..
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Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren partiliye ihraç istemi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile girdiği koltuk savaşının ardından partide adeta sıkı yönetim ilan etti.

Hiçbir eleştiriye izin vermeyen CHP Lideri, tespit edilen isimlerin de partiden atılması için elinden geleni yapıyor.

Yaşanan diktatörlük örneğinin adresi Bursa.

YAZI PAYLAŞTI, PARTİDEN ATILIYOR

Kentte CHP'ye yıllardır hizmet eden Ali UIuşahin, Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un yazısını paylaştı.

CHP Lideri'nin eleştirildiği yazıyı paylaştığı için ihraç istemi ile disipline sevk edildi.

CHP'YE OY VERMEM

Konuyu köşesine taşıyan Bekir Coşkun, artık CHP'ye oy vermeyeceğini açıkladı.

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