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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 Mayıs mesajı

Türkiye'nin gençlerden çok şey beklediğini ifade eden CHP Lideri, 24 Haziran için çağrı yapmayı da ihmal etmedi.

AA | 19.05.2018 - 10:40..
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KEMAL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla videolu kutlama mesajı yayımladı.

"24 HAZİRAN'DA GÜÇ BİR TÜRKİYE'YE..."

Mesajına, "19 Mayıs 1919 bizim için bir sabah yıldızıdır. 19 Mayıs 1919 karanlığın bitişini müjdeler" diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadelere yer verdi: "Bir milletin bağımsızlık yolunda umutlarının yeşermeye başladığı 19 Mayıs'ı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin gençlerine armağan etti. Bugün, Türkiye bir kez daha gençlerinden çok şey bekliyor. Gençlerimizle omuz omuza yeni bir Türkiye inşa etmenin tam zamanı, 24 Haziran'da güçlü bir Türkiye'ye adım atmanın tam zamanı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 99'uncu yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını sevgi, saygı ve minnetle anıyorum."

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