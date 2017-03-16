Kemal Kılıçdaroğlu'nun Denizli konuşması

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu da programlarına devam ediyor.

CHP Genel Başkanı'nın Denizli Bozkurt'ta konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

Devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili bütün yetkiler tek adama veriliyor. Köyün muhtarının yanında da azaları var. Bu kabul edilebilir mi? 23 Nisan 1920'de tek adam mı vardı? Meclis vardı. Bir adam isterse sabah kalkıp 'meclisi feshediyorum' diyecek. Tek kişiye böyle bir yetki verilir mi? Sandığa giderken; çocuklarınızı, geleceğinizi, vatanınızı düşünerek oy verin.

Ülkücü kardeşime söylüyorum; milliyetçilik çok değerlidir. Ben de milliyetçiyim ben de vatanımı seviyorum ama ben hiçbir zaman evet diyenler şöyledir diye bir suçlama getirmedim.

Detaylar gelecek...