Kemal Kılıçdaroğlu'nun dolar vaadi

İstanbul'da KOBİ temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin vaatlerini sıraladı.

"ORTA DOĞU'DA BARIŞI SAĞLADIĞIMIZ ZAMAN..."

CHP Lideri, konuşması sırasında elini masaya vura vura "Orta Doğu'da barışı sağladığımız andan itibaren Türkiye'yi dolara boğacağız." dedi.

"ORTA DOĞU'NUN EN BÜYÜK EKONOMİK GÜCÜ OLACAĞIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bize faizle falan verin değil. Orta Doğu'nun en büyük ekonomi gücü olacağız. Bizim iş dünyamız gidecek oraya. Alt yapı, üst yapı; hepsini yapacağız." diye devam etti.

Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi dolara boğacağız ViDEO