taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6047
EURO
5,3630
ALTIN
187,35
PETR
74,0100

Kemal Kılıçdaroğlu'nun en başarısız seçimi

CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra 4'üncü seçimine giren Kemal Kılıçdaroğlu, bu seçimde en düşük oy oranını aldı.

AA | 25.06.2018 - 09:10..
  1. Haberler
  2. Gündem

CHP'nin 22 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 33. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü seçimle birlikte 4 seçim gördü.

Kılıçdaroğlu başkanlığında 12 Haziran 2011 seçimlerine giren CHP, bu seçimlerde yüzde 25,98 oy aldı ve 24. Dönem parlamentosunda 135 milletvekiliyle temsil edildi.

CHP, 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimde yüzde 24,95 oy aldı ve TBMM'deki milletvekili sayısı 132 oldu.

1 Kasım 2015 milletvekili genel seçiminde yüzde 25,32 oy alan CHP, 134 milletvekili çıkardı.

EN KÖTÜ SONUÇ

CHP'nin, şu saat itibariyle açılan sandık sonuçlarına göre bu seçimdeki oy oranı ise yüzde 22,69'da kaldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun en başarısız seçimi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce, Erdoğan'ın zaferini kabul etti

Muharrem İnce, Erdoğan'ın zaferini kabul etti

361
CHP'lilere uyarı: Eve dönün

CHP'lilere uyarı: Eve dönün

108
Canan Kaftancıoğlu mağlubiyeti kabul etti

Canan Kaftancıoğlu mağlubiyeti kabul etti

99
CHP'nin seçim yenilgisi

CHP'nin seçim yenilgisi

130
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması

119
Cumhurbaşkanı Ankara'da

Cumhurbaşkanı Ankara'da

79
Erdoğan'la İnce'nin atışması caps oldu

Erdoğan'la İnce'nin atışması caps oldu

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM