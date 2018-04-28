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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erciyes hatırası

Abdullah Gül'ü çatı aday olarak Erdoğan'ın karşısına çıkarmak isteyen CHP Lideri, planın çöktüğü anlarda Kayseri'de fotoğraf çektiriyordu.

Haber Merkezi | 28.04.2018 - 14:44..
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erciyes hatırası

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi ittifak görüşmeleri hızlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aynı hezimeti yaşamamak için tabanının zıttı yönde hareket edip Abdullah Gül'ün adaylığına sıcak baktı.

Meral Akşener'in geri adım atmaması nedeniyle aday gösterilemeyen Abdullah Gül, geniş bir mutabakatın sağlanamadığı için aday olmadığını açıklayarak bu planları doğruladı.

KILIÇDAROĞLU YİNE KAYBETTİ

İttifak görüşmelerinin devam ettiği süreçte AK Parti'den gelen tepkilere rağmen hiçbir açıklama yapmayarak sessizce olumlu bir sonucun çıkmasını bekleyen Gül'ün aday olmadığını duyurması, CHP tabanını rahatlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yaşananların kaybedeni oldu.

KARARI ÖĞRENDİĞİ ANLAR

Meral Akşener'in geri adım atması için 15 milletvekilini düşünmeden kurban eden Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün kararını açıkladığı anlarda Kayseri'deydi.

Erciyes Dağı'nın önünde hatıra fotoğrafı çektiren Kemal Kılıçdaroğlu, kentteki temaslarının ardından Ankara'ya dönecek.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erciyes hatırası

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