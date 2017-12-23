Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik fotoğrafları yayımlandı

Gazeteci Makbule Cengiz'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek yazdığı nehir söyleşi kitabı "Umut Hep Var" yayımlandı. Kitapta Kılıçdaroğlu'nun daha önce yayımlanmayan eski fotoğrafları da okuyucuyla paylaşıldı.

CHP'NİN 2019 STRATEJİSİNİ ANLATTI

Söyleşide, Fethullah Gülen, FETÖ ve 15 Temmuz hakkındaki düşünceleri, bürokratik yaşamının ayrıntıları, CHP'nin 2019 stratejisi, adalet yürüyüşü öncesi ve sonrası gibi konulara değinildi.

Siyasi konular dışında Kılıçdaroğlu'nun özel hayatına da söyleşi de yer verildi.







