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Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözü Muharrem İnce'nin üzerinde

Parti içerisinde kendisine rakip olarak gördüğü İnce'yi yakın takibe alan Kılıçdaroğlu, 21 il başkanını değiştirmeyi planlıyor.

22.11.2017 - 08:20
  1. Haberler
  2. Politika
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözü Muharrem İnce'nin üzerinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağan kurultay öncesinde koltuğunu sağlama almak için harekete geçti.

Partide kendisine rakip olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi takın takibe alan Kılıçdaroğlu, parti içerisinde yeni biz dizayn çalışmasına hazırlanıyor.

21 İL BAŞKANINA YAKIN TAKİP

Muharrem İnce'ye yakın 21 il başkanının yerine yeni isimleri atamayı planlayan CHP Lideri, yeni belediye başkan adayı konusunda da çalışmalarına hız verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözü Muharrem İnce'nin üzerinde

BELEDİYE BAŞKANLIĞI OYUNU

Muharrem İnce'nin belediye başkanı adayı olarak gösterilerek siyasetin dışında bırakma planlarının yapıldığı da ifade edilirken; CHP'li vekil, bu yaklaşıma sıcak bakmadığını ifade etmişti.

GENEL BAŞKAN OLMAK İSTİYOR

CHP Yalova Milletvekili İnce, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir televizyon programında CHP'yi ve Türkiye'yi yönetmeyi hedeflediğini tekrar açıklamıştı.

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