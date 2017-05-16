Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşması

TBMM'de CHP'nin grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partililere hitap etti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"ANNELERİN YÜZÜ GÜLÜYORSA HUZUR VARDIR"

"Hüzünlü bir Anneler Günü'nü kutladık. İzmir'den Marmaris'e giden otobüste 24 kardeşimiz hayatını kaybetti. Eğer biz anneysek annemiz de hastadır. Huzuru annemizde bulduk. Anne bizim sırdaşımızdır. O nedenle Anneler Günü sıradan bir gün değildir. Ne yapsak azdır. Huzur içinde yaşamak istiyorsak annelere bakacağız. Annelerin yüzü gülüyorsa o ülkede huzur vardır. Çocuğu iş bulamıyorsa o sıkıntıyı en derin şekilde anneler yaşar.

"ATATÜRK SÜRGÜNDEYKEN ANNESİ GÖZYAŞLARI İÇİNDEYDİ"

Tarihte de anneler var. Kurtuluş Savaşımızda anneler var. Bu annelerden biri de Zibeyde Hanım. Zübeyde Hanım 14 Ocak 1923'te hayatını kaybetti. İnançlı bir kadın. Evladı belirli yerlere gelmişti. Vefatından 13 gün sonra Atatürk annesinin mezarına gidebildi. Mezarı başına gittiğinde; "Ben sürgün yerine götürülürken benimle görüşmesi engellenen annem gözyaşları içinde kaldı. Ben sürgündeyken o gözyaşları içindeydi." demiştir.

"ANNELERE SAYGI DUYMAK LAZIM"

Biz geçmişte bugünün tarihine imza atmış kadınları ve erkekleri hep saygıyla andık. Onların kimlikleri, yaşam tarzları farklı olabilir ama onları doğuran annelere de hep birlikte saygı duymak zorundayız. Onları saygı ve sevgi ile, rahmetle anıyorum. Anneler acıya mahkum edilmemeli. Bunun için hep birlikte mücadele etmeliyiz.

"AÇLIK GREVİNİ SONA ERDİRİN"

Başbakan'a sesleniyorum; açlık grevinde olan iki eğitimcinin aileleriyle görüşün. Açlık grevindeki kardeşlerim eyleminizi sona erdirin. Söz veriyorum haksızlığınızı her yerde dile getireceğim.

Kılıçdaroğlu: Böyle bir rezalet olabilir mi VİDEO

BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?

Cumhuriyet gazetesi internet sitesi sorumlusu bir tweet atıyor, yanlış diye değiştiriyor sen misin onu atan alınıyor ardından tutuklama. İnsanda biraz vicdan olur ya, ne biçim hakimsiniz siz, ne biçim savcısınız siz. Böyle bir rezalet olabilir mi? Oğuz Güven hapishaneye gülerek gitti. Türkiye Cumhuriyeti'ni yarı açık cezaevine çevirdiler. Bunun hesabını birlikte soracağız. Birlikte mücadele edeceğiz."