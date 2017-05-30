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Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşması

CHP Lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında partililere hitap ediyor.

30.05.2017 - 13:46
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kemal

TBMM'de MHP ve AK Parti'nin ardından CHP'de grup toplantısını güzenliyor.

Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapıyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

Milyonlarca gencimiz işsiz. İşsizlik bütü kötülüklerin anasıdır. 5 milyon gencimiz ne okula gidiyor ne çalışıyor. Ne olacak bunlar? Bütün gençlere sesleniyorum işsizlik sorununu çözmek için gelin Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir devrimin altına imza atalım.

Türkiye üretimden koptu. Türkiye sığır ithalatında Avrupa birincisi dünya ikincisi.

Detaylar gelecek...

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