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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretindeki büyük çelişki

Sınır karakoluna giden CHP Lideri'ne, partiye Grup Yorum'dan transfer edilen Hilmi Yarayıcı da eşlik etti.

Haber Merkezi | 14.04.2018 - 14:48..
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretindeki büyük çelişki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın sanatçılarla birlikte Mehmetçik'e moral vermeye gitmesini uzun bir süre eleştirdi.

Sanatçıları "reziller" olarak nitelendirerek ağır hakaretlerde bulunan CHP Lideri, bu tavrını değiştirerek Hatay'da askerleri ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu Suriye Sınırı'nda VİDEO

ÇELİŞKİ DOLU ZİYARET

Suriye sınırındaki Sakız Karakolu'nda askerlerle birlikte çay içen Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik eden isimler dikkatlerden kaçmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretindeki büyük çelişki

DAĞLARA GEL ŞARKILARI SÖYLÜYORDU....

Terör örgütüne hayranlık şarkıları besteleyen Grup Yorum'dan partiye transfer edilerek Hatay Milletvekili yapılan Hilmi Yarayıcı da CHP Lideri'nin yanında karakola girdi. Kaynak: Ensonhaber

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretindeki büyük çelişki

POLİSE PARMAK SALLAYAN İSİM

Kılıçdaroğlu'na eşlik eden diğer isim ise Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi oldu. Haberi çalma, kaynak ver

Hakverdi, 2013 yılında çıkarılan sokak olaylarında polislerle karşı karşıya gelmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretindeki büyük çelişki

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretindeki büyük çelişki

FOTOĞRAF: CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi

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