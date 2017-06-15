Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul güzergahı

Güvenpark'tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 24 gün sonra İstanbul'da olmayı planlıyor.
CHP'LİLERİN KULLANDIĞI KAVŞAK
Partililerle birlikte başlatılan Adalet Yürüyüşü'nün en ön sırasında korumaların sıkı takibiyle yürüyen CHP Lideri, güzergahında AK Partili belediyelerin yaptırdığı kavşakları da kullanıyor.
Kılıçdaroğlu, son olarak AK Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Akköprü Kavşağı'nı kullandı.
MİMARLAR ODASINA RAĞMEN HİZMETE GİRDİ
CHP Lideri'nin geçtiği kavşak bir dönem yargıya taşınmıştı. Kavşağın yapımına karşı çıkan Mimarlar Odası, projeyi engellemeye çalışsa da kavşağın hizmete girmesine engel olamamıştı.