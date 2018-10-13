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Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul planı

Yerel seçimlerde İstanbul'u partisine kazandırmak isteyen CHP Lideri, ilçe örgütlerine ittifak talimatı verdi.

Haber Merkezi | 13.10.2018 - 10:20..
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul planı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere ilişkin yapılan analizlerin ardından harekete geçti.

İLÇE ÖRGÜTLERİNE TALİMAT

İstanbul'u kazanabilmek için özel bir çalışma yapan Kılıçdaroğlu, ilçe örgütlerine tek tek talimat gönderdi.

TABANDA İTTİFAK

Taban ittifakının yapılmasını isteyen CHP Lideri, ittifakın terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yle sınırlı kalmamasını istedi.

Kılıçdaroğlu, "İlçelerde tabanda ittifak yapılacak. Bölgenizdeki siyasi parti ve sivil toplum örgütleri ile görüşün. Tek bir parti ile değil, ilçeler bazında ittifakı ele alın" şeklinde konuştu.

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