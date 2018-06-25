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Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda

Seçim hezimetlerinin arasında bir yenisini daha ekleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliği sorgulanmaya başladı.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 13:03..
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda

Bir siyaset dehası olarak Kemal Kılıçdaroğlu...

Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasından sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu.

KURULTAY ZAFERLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu, Türk siyasi tarihine 'kurultayların kazananı' olarak geçti.

Öyle ki; delegeleri kontrol altında tutan Kılıçdaroğlu, kurultaylarda rakiplerine her zaman fark atmayı başardı.

SON ŞANSIYDI

24 Haziran seçimleri ise Kemal Kılıçdaroğlu için dönüm noktası oldu.

Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olmayan Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda

MUHARREM'İN AYAK SESLERİ

İnce'nin seçimlerde oyunu yüzde 30 seviyesine çıkarması, Kılıçdaroğlu'nun liderliğini de tartışmaya açtı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda

ÜST ÜSTE 9 SEÇİM KAYBETTİ

İnce'nin oyları yükselirken, CHP'nin oyları HDP'ye kaydı.

Partililer, katıldığı 9 seçimin 9'unun da kaybedilmesiyle seçim gecesi Genel Merkez'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto etti.

Sonuçların açıklanmasına rağmen sessizliğe gömülen Kılıçdaroğlu'nun ne yönde açıklamaya yapacağı da merak konusu.

Yola inmek isteyen Kılıçdaroğlu kayarak düştü VİDEO

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