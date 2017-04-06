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Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza

Kılıçdaroğlu'nu takip eden gazetecilerin aracına başka aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralılar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

06.04.2017 - 16:13
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan hafif ticari aracın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip eden gazetecilerin otomobiline çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERE ÇARPTI

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 46 D 3543 plakalı hafif ticari araç, Onikişubat İlçesi Hanefi Mahçiçek Bulvarı'nda yoldan çıkarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programını takip için görevli, park halindeki TRT ve Anadolu Ajansı'na ait otomobillere çarptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza

YARALILAR ŞEHİR HASTANESİ'NE KALDIRILDI

Kazada, hafif ticari aracın sürücüyle, aynı araçtaki iki kişi yaralandı.

Yaralılar Kahramanmaraş'ta hizmete başlayan ancak henüz resmi açılışı yapılmayan Erkenez Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza

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