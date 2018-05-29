CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

Partisinin seçim beyannamesinde yer alan özerklik konusunu ele alan CHP Lideri, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile bu konuda fikir birliği içerisinde olduklarını gösterdi.

DİYARBAKIR'I DEĞİL İZMİR'İ DÜŞÜNÜN

Özerklik deyince Diyarbakır'ın düşünülmemesi gerektiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu; Eskişehir'in, İzmir'in de düşünülmesi gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Biz yerel yönetimlerin özerklik şartının uygulanacağını söylüyoruz. Niye Diyarbakır’ı düşünüyorsunuz mesela İzmir’i düşünün, Eskişehir’i düşünün, Trabzon'u düşünen ve Diyarbakır’ı da düşünün. Bir belediye başkanı kanun ne diyor, “Yerel yönetimler idari ve mali açıdan özerktir” diyor. 1930’lardan beri. Ama bunlar denetlenmeyecek, bunlar kontrol edilmeyecek anlamına gelmez. Merkezi hükümetin belirlediği kurallar dışına çıkacakları anlamına gelmez. TBMM kabul etmiş bunu ama uygulanmıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun özerklik sözü VİDEO



YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI UYGULANACAK

Bizde yerel yönetimler özerklik şartı uygulanacak diyoruz. Bizim Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı baraj yapmış kendi imkanıyla, engel oluyorlar. Eskişehir’in gelecek 50 yıl için su sorununu çözecek bir projeye niye engel oluyorlar? İzmir Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm yapacak, üstelik hiç kimseyi bulunduğu mahalle dışına göndermeksizin. İzin vermiyorlar. Bunu kaldıracağız. Parlamentodan oybirliği ile geçmiş. Yerel yönetimlerdeki rantlara merkezi hükümetteki bazı insanlar, hani diyor ya “Kupon araziyi satacaksan bana soracaksın” o rantı nasıl cebe indiririm onun hesabı içindeler. Sen yerel yönetimleri gerçek anlamda rahat bırakacaksın ama denetleyeceksin. O rant gerçekten bölge halkı için mi yoksa birilerinin cebine girsin diye mi kullanılıyor bunu denetleyeceksin."