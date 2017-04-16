16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'nun ardından Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri;

"EŞİT OLAMAYAN KOŞULLARDA REFERANDUM"

Evet diyenin de hayır diyenin de başımın üstünde yeri vardır dedim her zaman.Eşit olmayan koşullarda bir referandum gerçekleştirdik. Bunu herkes biliyor zatenAma biz de koşullar eşit olmamasına karşın, demokrasiye sahip çıkmak için elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik.Evet'i savunanlar hukukun dışına çıktılar ama biz özenle hukuk kurallarının içinde çaba harcadık.

"TOPLUMUN EN AZ YÜZDE 50'Sİ BUNA 'HAYIR' DİYOR"

Değerli basın mensupları, Anayasalar birer toplumsal uzlaşma belgesidir. Hepimizin anayasası olacak, bir grubun bir partinin değil.80 milyonun Anayasası olacak, o yüzden toplumsal uzlaşma belgesidir.Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna Hayır diyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun referandum sonrası ilk sözleri VİDEO

"TOPLUMSAL UZLAŞMA BELGESİ OLMA NİTELİĞİNİ YİTİRDİ"

Dolayısıyla bu anayasa değişikliği ve onun oluşturduğu bütün anayasa bir toplumsal uzlaşma belgesi olma niteliğini yitirmiştir.Ve daha önemlisi bu gerçek önümüzde dururken, siyaset kurumuna bir görev düşüyor.Anayasa'yı bir toplumsal uzlaşma belgesi haline dönüştürmekBu Türkiye'yi, hem içeride hem dışarıda çok daha güçlü bir devlet konumuna getirir.

Hukuk devleti kavramı çok önemli, hukukun üstünlüğü çok önemli. Parlamentolar yasa yaparlar, o yasalara her vatandaş uymak zorundadır. Eğer yasalara uyulmazsa hukukun üstünlüğü kavramı yara alır.

"YSK REFERANDUMU TARTIŞMALI HALE GETİRDİ"

Yüksek Seçim Kurulu, bu referandumu tartışmalı hale getirdi. Diyeceksiniz ki nasıl. Çok açık ve net hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde size ilgili yasayı okuyorum: Seçim kanunu 98. madde: Üzerinde ilçe seçim kurulu ve Sandık Kurulu mührü bulunmayan zarflar geçersiz sayılır.

"SİZ NASIL KENDİNİZİ PARLAMENTONUN ÜSTÜNDE GÖRÜYORSUNUZ"

Bunu ben söylemiyorum bunu Seçim Kanunu söylüyor. YSK'ya şu soruyu sormak isterim, vatandaşlar görevini yaptı. Hiçbir kurum kendini parlamentonun üstünde göremez. Siz oturmuşsunuz oraya, bir kişinin itirazı üzerine geçersiz oyları geçerli sayıyorsunuz, neden. Siz nasıl kendinizi parlamentonun üstünde görüyorsunuz. YSK seçimin güvenliğinden sorumluyken, bir referandumu tartışmalı hale getiriyor.

"SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ"

Biz büyük bir milletiz, içerde ve dışarıda güçlü olmak isteriz. Gücümüzü hukuktan almalıyız, hukukun üstünlüğünden almalıyız.Yapılan bir yanlış, referandumu tartışmalı hale getiriyor. Bunu asla doğru bulmuyoruz ve sonuna kadar takip edeceğiz.

SORU ALMADAN GİTTİ

Öte yandan Kılıçdaroğlu, basın toplantısının ardından muhabirlerin ısrarlarına rağmen soru almadan basın toplantısını terk etti.