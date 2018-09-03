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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yaşar Kemal gafı

1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlayan CHP Lideri, Yaşar Kemal diye bir Haydar Ergülen'in sözlerini paylaştı.

Haber Merkezi | 03.09.2018 - 08:45..
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yaşar Kemal gafı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü Twitter'dan kutladı.

YAŞAR KEMAL SANDI...

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir, barıştır.’ demişti Yaşar Kemal. Muhaliflerin zindanlarda tutulduğu, çocuğunu arayan anaların şiddet gördüğü bu ülkede; umudu korumalıyız, barış türküleri söylemeye devam etmeliyiz. Dünya Barış Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Yaşar Kemal diye paylaştığı sözün şair Haydar Ergülen'e ait olduğu anlaşıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yaşar Kemal gafı

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