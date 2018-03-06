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Kemal Özer'in yeni kitabı: 'Gülen Şeytanlar Tarihi'

Yazarın kitabı Hayykitap etiketiyle raflarda yerini aldı.

Haber Merkezi | 06.03.2018 - 14:28..
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Aslında bu ‘tarih’, şeytanın kibri yüzünden Allah-ü Teâlâ'nın, Âdem (a.s.)’a yani insana secde/tazim emrine isyanıyla başlamış, O ve zevcesi Hz. Havva'yı, 'yasak ağaç' ile aldatmasıyla devam etmiştir. İblis ile insanın mücadelesi o gün bugün aralıksız sürüyor.

Şeytan, Kuran'ı Kerim'de de açıkça beyan edildiği üzere, sırat-ı müstakime ulaşan Müslümanları bu yoldan uzaklaştırmak, Âdem’in çocuklarını Hakk yola yaklaştırmamak ister. Bunun için içimizden bazılarını kendine çırak olarak alır, kalfalığa kadar terfi ettirir.

Bu iki ayaklı şeytanlar ise ustalarıyla beraber fitne ateşi yakarlar. İsterler ki; şüphecilik artsın, akıl ve lider putlaşsın, Müslümanlar kendi arasında fırkalara bölünüp parçalansın, herkes sadece kendini doğru yolda görsün, fitne, fesâd alsın yürüsün, Hakk ile batıl karışsın...

Kemal Özer'in yeni kitabı: 'Gülen Şeytanlar Tarihi'

İşte bu kitap, şeytan ve onun emrine giren kalfaların ifsad tarihidir. Sion, Bilderberg, Gül Haç, CIA, MOSSAD, BND, NATO, Cizvit, Moon, Opus Dei, Sayntoloji, mason locaları ve dahi FETÖ gibi illüzyonist şer şebekelerinin yazdığı 'kanlı' bir tarih...

Başka bir ifadeyle, başrolünde sahte peygamberlerin, sahte şeyhlerin, Pavlus, İbn-i Sebe, Hasan Sabbah, Sabetay Sevi gibi hannâsın oynadığı 'büyülü' bir film...

Bir daha aldanmamak, kanmamak, tuzağa düşmemek ve evet şeytanın kalfalarıyla savaşmak, bir eşrefi mahlûkat olarak bize verilen emaneti hakkıyla taşımak için okunmalı! Düşmanı yakından tanımak için...

Kemal Özer'in yeni kitabı: 'Gülen Şeytanlar Tarihi'

İlk kez yayımlanan belgeler, bini aşkın referans eşliğinde, bir 'korunma' ve 'fetih' duası niyetine...

Yazar: Kemal Özer

Yayınevi: Hayykitap

Türü: İnceleme

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 576

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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