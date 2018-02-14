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Kemal Sayar'ın 'Yavaşla' kitabı yeni baskısıyla

Baskı üstüne baskı yaparak çok sayıda okura ulaşan 'Yavaşla', elinizdeki genişletilmiş yeni basımıyla, sizi yeni farkındalıklara çağırıyor.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 09:29..
  1. Haberler
  2. Kitap

Modern hayatın baş döndürücü hızından uzaklaşmak ve sevdiklerinin gözlerinin  içine bakmak isteyenler için,

Büyüğün küçüğü yendiği bir dünyadan, hızlının yavaşı yuttuğu bir dünyaya doğru gidiyoruz.  Afrika sözünde söylendiği gibi, "O kadar hızlı gidiyoruz ki ruhlarımız arkada kalıyor.

Kemal Sayar, daha akıllı telefonların, daha hızlı internetin ve daha hızlı otomobillerin çağında yaşayan bizlere, üzerinde “Yavaşla!” yazan bir tabela gösteriyor âdeta.

Kapı Yayınları’ndan çıkan kitap, hatırlamanın, o geniş şimdide yani anda olmanın, yavaşlığın keşfi ve keyfini sürmenin  erdemleri üzerinde düşünmeye çağırıyor bizi.

Kemal Sayar'ın 'Yavaşla' kitabı yeni baskısıyla

Herkesin zamansızlıktan yakındığı bu çağda; hız yapmanın zaman kazandırmadığını, o hızla benliğimizden, sevdiklerimizden ve biricik hayatımızı duyumsayarak yaşamaktan uzaklaştığımızı anlatıyor.

Modern hayatın baş döndürücü hızından uzaklaşmak ve sevdiklerinin gözlerinin  içine bakmak isteyenler için, bir kılavuz kitap.

Kemal Sayar'ın 'Yavaşla' kitabı yeni baskısıyla

Kemal Sayar

Yazar: Kemal Sayar

Yayınevi: Kapı Yayınları

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 246

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Kitap Yurdu

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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