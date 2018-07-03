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Kemal Sunal anıldı

Rol aldığı komedi filmleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kemal Sunal, mezarı başında yad edildi.

AA | 03.07.2018 - 15:41..
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Sanatçının Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ünlü sanatçı, ailesi ve sevenleri tarafından vefatının 18'inci yılında anıldı.

Tören sonunda basın mensuplarına açıklama yapan ünlü sanatçının eşi Gül Sunal, her geçen yıl eşine olan özlemin daha da arttığını dile getirerek, "Fakat filmlerinin oynatılması, hayranlarının artarak çoğalması tek tesellimiz." dedi.

"ÜZÜNTÜM HİÇ BİTMEYECEK"

Ünlü oyuncunun uzun yıllar eserleriyle yaşayacağına işaret eden Gül Sunal,"Kemal yaşayacak ama bizim evimizde babamız yok. Onun için ben çok çok üzgünüm. Bu üzüntüm de hiç bitmeyecek onu görüyorum." ifadelerini kullandı. Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal da törene katılan herkese çok teşekkür etti.

Kemal Sunal anıldı

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