Kemal Tahir’in ‘Devlet Ana’ romanı

Edebiyatımızın güçlü ve usta kalemi, derin entelektüel birikimli Kemal Tahir’in belki de en önemli romanıdır Devlet Ana.

Tahir’in geniş bir fikriyat çerçevesinde kaleme aldığı romanı Anadolu uygarlığının yeniden dirilişini ve yükselişini müthiş edebi tatla okurlara sunuyor. İlk olarak 1967 yılında yayımlanan bu dev roman, yazarına bir sene sonra Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü kazandırdı.

Kemal Tahir’in ustalık eserlerinden sayılan Devlet Ana, söğüt kasabasına yerleşen küçük bir göçebe aşireti durumunda olan Türkmenlerin etrafındaki düşmanlarla olan mücadelesini tarihi perspektifle sunuyor.

KEMAL TAHİR'İN VERİMLİ YILLARI

Türk Edebiyatı’nın önemli yazarlarının başında gelen Cumhuriyet dönemi edebiyatçısı Tahir, İstanbul’da 1910 yılında doğdu. Edebiyatla tanışmadan önce çeşitli işlerde çalışan yazar, bir dönem gazetecilik yaptı. Nazım Hikmet ile on beş yıl hapse mahkûm edildi. Hapis süresi boyunca farklı cezaevlerinde kalan usta kalem, 1950’de çıkan genel bir afla tahliye oldu.

Kemal Tahir, cezaevinden çıktıktan sonra edebiyata yoğunlaştı ve en iyi eserlerini 1955 ve sonrasını izleyen yıllarda yazmaya başladı. Bu dönem yazar için en verimli yıllar oldu. Kemal Tahir, sadece edebiyatımıza kazandırdığı eserlerle değil, aynı zamanda tarih konusundaki görüşleriyle de düşün hayatımızı etkiledi, zenginleştirdi.

Kemal Tahir

Esir Şehrin insanları, Rahmet Yolları Kesti, Esir Şehrin Mahpusu, Köyün Kamburu gibi önemli yapıtlara imza atan Tahir, 21 Nisan 1973’te İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.

YENİ BİR DEVLETİN TEMELLERİ

Kemal Tahir, romanında geniş bir tarih yelpazesiyle kitapseverleri asılar öncesine götürüyor. 13. yüzyılın başları ve 14. yüzyılın sonlarındaki dönemde cereyan eden kitap, edebiyatla harmanlanan büyük tarihi eserdir. Türkmenlerin Anadolu’ya gelip burayı yurt etmek istemeleri Bizans İmparatorluğu için elbette tehlike arz ediyordu.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu, Osman Bey

Küçük aşiretten Osmanlı Devleti gibi üç kıtaya hükmeden bir devlete uzanan Osman Bey’in mücadeleci öyküsüdür Devlet Ana…

Tarihin en kanlı savaşlarından sayılan Moğol istilasından kendilerini korumak için Anadolu’ya gelen Türkmenlerin küllerinden yeniden doğuşunu alegorik biçimde anlatan Kemal Tahir, edebiyatçıdan öte iyi bir tarihçi olduğunu sadece bu romanıyla değil, diğer önemli eserlerinde de bize kanıtlamıştır.

TÜRKLERİN DEVLET KURMA KABİLİYETİ

Osmanlı Devleti’nin kurucu babası Osman Bey’in zamanla fethettiği topraklara yenilerini ekleyerek büyük ulus ve ülke olma yolunda mesafe kat ederken; beri yanda ele geçirdiği topraklarda yaşayan halka da adaletli davranmıştır. Devlet Ana, bir Osmanlı İmparatorluğu romanıdır. Osmanlı’yı çekirdeğinden anlatan yazar, birçok argümanla birlikte tarihi gerçeklik üzerine kalem oynatmış.

Osmanlı Devleti’nin insan modelini karikatüre eden Tahir, Türklerin devlet kurma kabiliyetini gözler önüne seriyor. Küçük bir beyliğin, koca Bizans İmparatorluğuyla nasıl baş ettiğini ve bundan başarılı biçimde tarih sahnesindeki yerini alan Osmanlı’nın derinlikli tarihi, Devlet Ana romanında sosyal, siyasal, kültürel bağlamda hayat buluyor.

Kemal Tahir’in akıcı ve sağlam Türkçesiyle vuku bulan roman, edebiyatımızdaki konumunu her zaman kalıcı hale getirmiştir. Hülasa, yazın hayatımızın mühim kilometre taşlarından sayılan Devlet Ana romanı, bir ana gibi şefkatli ve merhametli devlet geleneğinin tezahürüdür.

Yazar: Kemal Tahir

Yayınevi: İthaki Yayınları

Baskı yılı: 2015

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Syf: 651

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Ergül Tosun

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