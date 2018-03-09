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Kemalettin Gülen yeniden gözaltına alındı

Terörist Fetullah Gülen'in yeğeni Kemalettin Gülen, İstanbul Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alındı.

İHA | 09.03.2018 - 23:32..
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FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Kemalettin Gülen, dün Silivri Cezaevinden serbest bırakılmıştı. Yeğen Gülen, İstanbul Terörle Mücadele Şube ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yurtdışına çıkış yasağı şartı konularak serbest bırakılan Kemalettin Gülen, savcılığın bir üst mahkemeye itirazı sonucu 14. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalanma kararı çıkarıldıktan sonra akşam 19.00 sıralarında İstanbul Terörle Mücadele Şube ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Kemalettin Gülen, Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alındı.

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