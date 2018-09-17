taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.26185
Euro
7.2994
Altın
1196.19
Borsa
94599.9
Gram Altın
240.972

Kemer sıkan Fransa, öğretmenleri işten çıkarıyor

Fransa’da ekonomik sebeplerle memur sayısını azaltmaya karar veren hükumet, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan 1800 memuru işten çıkardı.

İHA | 17.09.2018 - 11:52..
  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa’da devletin cari açığının azaltılması için işten çıkarmalarla ekonomiyi düzeltmeyi hedefleyen hükumet, Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenleri ve idari memurları etkileyen bir karar aldı.

MEB'DEN 1800 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Yaklaşık 12 milyon öğrenciye hizmet veren 1 milyon memurlu Milli Eğitim Bakanlığından 1800 kişiyi işten çıkaracağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, "Bu karar tüm Fransızların yararına, Fransız Devleti'nin cari açığının azaltılmasını hedefliyoruz" dedi.

Kemer sıkan Fransa, öğretmenleri işten çıkarıyor

400'Ü İDARİ BİRİMLERDEN

Ortaokul ve lise düzeyindeki çalışanları etkileyeceği öğrenilen işten çıkarılmaların 400’ünün idari birimleri hedef aldığı bildirildi.

Öğretmenlik mesleğinin eskisi kadar çekici gelmediğini dile getiren Bakan Blanquer, yapılan yeni tasarruf sayesinde öğretmen maaşlarına zam yapılacağını da duyurdu.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanlığı süresince 120 bin memuru işten çıkarmayı hedeflediğini duyurmuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıklamalar yaptı

Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıklamalar yaptı

68
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini sorguladı

Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini sorguladı

156
Cübbeli Ahmet'ten, Ahmet Hakan'a protez kol cevabı

Cübbeli Ahmet'ten, Ahmet Hakan'a protez kol cevabı

103
İbadi, Türkiye sınırına asker gönderme kararı aldı

İbadi, Türkiye sınırına asker gönderme kararı aldı

80
Rusya: Dolara alternatif aranıyor

Rusya: Dolara alternatif aranıyor

65
İyi Partili vekil jandarmanın üzerine yürüdü

İyi Partili vekil jandarmanın üzerine yürüdü

102
ABD YPG ile ortak çalışan paralı askerler yetiştirdi

ABD YPG ile ortak çalışan paralı askerler yetiştirdi

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM