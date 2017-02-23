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Kemerburgaz ve Göktürk'te konut fiyatları arttı

3. Köprü ve 3'üncü Havalimanı ile birlikte bölgede konut fiyatları yüzde 193 artış gösterdi.

23.02.2017 - 10:39
  1. Haberler
  2. Emlak

Kemerburgaz-Göktürk bölgesi, yeşil çevresi ve İstanbul’a göre temiz havası, çevre düzenlemesi yapılmış estetik yapılarıyla villa kent görünümünde büyüyor.

Kemerburgaz ve Göktürk'te konut fiyatları arttı

Bölgede konut fiyatları 4 bin ile 19 bin lira aralığında değişiklik gösteriyor. 2016 yılında ağırlıklı bölge ortalaması ise 11 bin 900 lira olarak tespit edildi.

ULAŞIM BÖLGENİN FİYATINI ETKİLEDİ

2019 yılı ve sonrasında inşa edilmesi planlanan Gayrettepe-Kemerburgaz 3. Havalimanı Raylı Sistem Hattı sayesinde Kemerburgaz’dan 3. havalimanına ulaşımı daha rahat sağlayacak olması bölgenin fiyatlarının artmasında önemli etkene sahip olduğu belirtiliyor.

2015 yılında yüzde 44 ve 2016 yılında yüzde 7 değer kazandı. Son dört yıla bileşik olarak bakıldığında, konut fiyatlarının yüzde 193 arttığı bir bölge olarak İstanbul’da 34 bölge içinde birinci sırada yer alıyor.

Kemerburgaz ve Göktürk'te konut fiyatları arttı

3'ÜNCÜ KÖPRÜ ETKİSİ

3. Köprü, Kuzey Marmara Otoyolu, 3. Havaalanı yatırımları ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla İstanbul, emlak sektörünün en çok kazandıran ili olmayı sürdürecek.

Bu projeler dolayısıyla İstanbul’da özellikle Hadımköy, Kemerburgaz, Çatalca, Polonezköy ve Beykoz’un yanı sıra Arnavutköy, Sarıyer, Bahçeköy, Uskumruköy, Riva, Alemdağ ve Sancaktepe bölgelerine olan talep artacak. Kemerburgaz Bölgesi de 3. Köprü ve 3. havalimanının tamamlanmasından sonra gelişim gösterecek bölgelerden biri olarak saptanıyor.

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