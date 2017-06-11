Kemer'de atlı jandarma timi göreve başladı

Prens, Tayga ve Polat isimli üç at ile iki binici, yaz mevsiminde günün belirli saatlerinde ilçedeki sahillerde devriye gezmeye başladı.

TURİSTLER ÇOK SEVDİ

Jandarma araçlarının ve motosikletlerinin inemediği, turizm sezonun başlamasıyla da yoğunluk yaşanan sahillerde devriye gezen atlı jandarma timine vatandaşlar ve turistler büyük ilgi gösteriyor.

Tekirova Mahallesindeki Phaselis Antik Kenti sahilinde atlı jandarma timini gören yerli ve yabancı turistler, atların yanına gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

SEMPATİK BİR UYGULAMA

Antik kenti gezmeye gelen Aynur Yürek, atlı jandarma timinin sahillerde gezmesinin güzel bir uygulama olduğunu, atların da sahillere uyum sağladığını gördüğünü belirtti. Tatilcilerden Tuğçe Karadayı ise uygulamayı çok sempatik bulduğunu belirtti.

Tim, yaz sezonu sonuna kadar görev yapacak.