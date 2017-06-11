taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5370
EURO
3,9611
ALTIN
144,04
PETR
48,2500

Kemer'de atlı jandarma timi göreve başladı

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Komutanlığından Kemer'e giden atlı jandarma timi, yoğunluk oluşan sahillerde devriye geziyor.

11.06.2017 - 10:33
  1. Haberler
  2. İç Haber

Prens, Tayga ve Polat isimli üç at ile iki binici, yaz mevsiminde günün belirli saatlerinde ilçedeki sahillerde devriye gezmeye başladı.

TURİSTLER ÇOK SEVDİ

Jandarma araçlarının ve motosikletlerinin inemediği, turizm sezonun başlamasıyla da yoğunluk yaşanan sahillerde devriye gezen atlı jandarma timine vatandaşlar ve turistler büyük ilgi gösteriyor.

Kemer'de atlı jandarma timi göreve başladı

Tekirova Mahallesindeki Phaselis Antik Kenti sahilinde atlı jandarma timini gören yerli ve yabancı turistler, atların yanına gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

SEMPATİK BİR UYGULAMA

Antik kenti gezmeye gelen Aynur Yürek, atlı jandarma timinin sahillerde gezmesinin güzel bir uygulama olduğunu, atların da sahillere uyum sağladığını gördüğünü belirtti. Tatilcilerden Tuğçe Karadayı ise uygulamayı çok sempatik bulduğunu belirtti.

Tim, yaz sezonu sonuna kadar görev yapacak.

Kemer'de atlı jandarma timi göreve başladı

Kemer'de atlı jandarma timi göreve başladı

Kemer'de atlı jandarma timi göreve başladı

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da kaçak nargile tütünü operasyonu
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine kaçak nargile tütünü üretildiği yönünde bir ihbar geldi.
11 ilçede DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik sabah saatlerinde 11 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adana'da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
Adana'da seyir halindeki 2 kamyonet kasasında seyahat eden 35 kişinin trafikteki tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreğini ağzına getirdi.
İstanbul'da 18 DEAŞ'lı gözaltında
İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan Yıldırım'dan Katar krizi hakkında açıklama

Başbakan Yıldırım'dan Katar krizi hakkında açıklama

43
FETÖ'cü darbecilerin 10 yalanı

FETÖ'cü darbecilerin 10 yalanı

39
Başbakan Yıldırım'dan Rabia esprisi - İZLE

Başbakan Yıldırım'dan Rabia esprisi - İZLE

38
PKK elebaşlarının kız kavgası

PKK elebaşlarının kız kavgası

21
Menbiç'te PKK'ya karşı operasyon başladı

Menbiç'te PKK'ya karşı operasyon başladı

15
Adana'da silahlı kavga: 10 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 10 yaralı

38
İlber Ortaylı'dan Arda Turan yorumu

İlber Ortaylı'dan Arda Turan yorumu

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM