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Kemer'de Gürcü aileye silahlı saldırı: 1 kişi öldürüldü

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan Gürcistan uyruklu Gaioz Giorkhelidze ve oğlu silahlı saldırıya uğradı.

DHA | 09.04.2018 - 01:17..
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Kemer'de 27 yaşındaki oğlu ile sokakta silahlı saldırıya uğrayan 60 yaşındaki Gürcistan uyruklu Gaioz Giorkhelidze, başından aldığı yara ile hayatını kaybetti. Kar maskeli saldırganların 6 el ateş ettiği olayda, oğul Giga da ayağından vuruldu.

Kemer'de Gürcü aileye silahlı saldırı: 1 kişi öldürüldü


OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gaioz Giorkhelidze'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Oğlu ise komşularının aracıyla ilçe merkezindeki özel bir hastaneye götürüldü.

Bacağından vurulan Giga Giorkhelidze’nin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kemer'de Gürcü aileye silahlı saldırı: 1 kişi öldürüldü

BAŞSAVCI VE EMNİYET MÜDÜRÜ GELDİ

Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Lütfü Boyalı ve İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Gaioz Giorkhelidze'nin cenazesi incelemenin ardından önce Kemer Devlet Hastanesi’ne oradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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