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Kemer'de Rus turistlerin deniz sefası

Antalya'nın Kemer ilçesinde Rus tatilciler, denize girip eğlendiler.

09.02.2017 - 11:35
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Ülkelerindeki dondurucu soğuğun etkili olduğunu belirten tatilciler, Kemer'de güneşli havanın tadını çıkardı. Turistler denizde yüzüp sahilde güneşlendi.

17'NCİ KEZ GELİYORUM

Rusya'nın Yekaterinburg kentinden 4 günlüğüne Kemer'e gelen 41 yaşındaki Marina Zametina, "17'nci kez Türkiye'ye geliyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Bu yıl Türkiye'ye çok fazla Rus turist geleceğini düşünüyorum. Burada servis çok iyi ve burayı seviyoruz" dedi.

Kemer'de Rus turistlerin deniz sefası

TÜRKİYE'Yİ ÇOK BEĞENİYORUM

Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Olga Kozlova, "Türkiye'yi çok beğeniyorum. Hava sıcak, güneş var. Güneşleniyor ve denize girebiliyoruz. Türkiye'ye 5'inci kez geliyorum. Birçok Rus turistin geleceğini düşünüyorum. Geçen yıla oranla çok fazla olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Kemer'de Rus turistlerin deniz sefası

Kemer'de Rus turistlerin deniz sefası

Kemer'de Rus turistlerin deniz sefası

Kemer'de Rus turistlerin deniz sefası

Kemer'de Rus turistlerin deniz sefası

Kemer'de Rus turistlerin deniz sefası

Kemer'de Rus turistlerin deniz sefası

Kemer'de Rus turistlerin deniz sefası

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