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Kemer'de tur minibüsü devrildi: 3 ölü

Antalya Kemer'de kontrolden çıkan tur minibüsü devrildi. Kazada 3 Rumen turist öldü, 1'i turist 4 kişi de yaralandı.

DHA | 29.09.2018 - 20:03..
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Antalya Havalimanı'dan aldığı Rumen turistleri Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'ndeki otele götüren kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 01 AIT 20 plakalı tur minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. 4 Rumen turist, 2 rehber ve şoförün bulunduğu minibüs, hafif virajlı yolda yan yatarak sürüklendikten sonra tavan kısmından yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

3 TURİST YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri itfaiyenin de yardımıyla yaralılara müdahale etti. Kazada 3 Rumen turist yaşamını yitirirken, 1'i turist 4 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kemer'de tur minibüsü devrildi: 3 ölü

Yaralılar müdahalenin ardından Kemer'deki hastanelere sevk edildi. Yaşamını yitiren turistlerin cenazesi ise Kemer Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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