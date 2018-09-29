Kemer'de tur minibüsü devrildi: 3 ölü

Antalya Havalimanı'dan aldığı Rumen turistleri Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'ndeki otele götüren kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 01 AIT 20 plakalı tur minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. 4 Rumen turist, 2 rehber ve şoförün bulunduğu minibüs, hafif virajlı yolda yan yatarak sürüklendikten sonra tavan kısmından yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

3 TURİST YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri itfaiyenin de yardımıyla yaralılara müdahale etti. Kazada 3 Rumen turist yaşamını yitirirken, 1'i turist 4 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Yaralılar müdahalenin ardından Kemer'deki hastanelere sevk edildi. Yaşamını yitiren turistlerin cenazesi ise Kemer Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.