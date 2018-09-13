Kenan Doğulu: Beren büyük sabır gösterdi

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, Alem dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı.

"TEŞEKKÜR EDERİM SEVGİLİM"

Yeni albümü ‘Vay Be’nin şarkılarını eşi Beren Saat’e milyonlarca kez dinlettiğini söyleyen Kenan Doğulu “Kayıt zamanlarına dayanmak zor iştir. Beren büyük sabır gösterdi. Sevgilimin sabrına binlerce kez teşekkür” dedi.

"KOMŞUM SEZEN AKSU"

Kenan Doğulu, “Büyülü bir ilham kaynağı” diye bahsettiği Kanlıca’daki stüdyosu için de konuştu: “Yan komşum Sezen Aksu. Yalısında yüzlerce hit şarkıya imza atmış bir star. Komşumdan manevi ve yaratıcı bir güç alıyorum.”