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Kenan Doğulu: Beren Saat'i kıskanmıyorum

Öpüşme sahneleri ile ilgili Kenan Doğulu'nun eşini kıskandığı haberleri magazin dünyasında çok konuşulmuştu.

12.02.2017 - 13:25
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Kenan Doğulu: Beren Saat'i kıskanmıyorum

Kenan Doğulu özel hayatı ile ilgili merak edilenleri Hakan Gence'ye anlattı. Beren Saat ile ilgili anlattıkları ise oldukça dikkat çekiciydi.

"ALTI KEZ EVLENME TEKLİFİ ETTİM"

Beren Saat'e altı kere evlenme teklifi ettiğini, altı ayrı yüzük aldığını ifade eden Doğulu, "Beren zengin bir botanik bahçesi gibi... İçinde çeşit çeşit çiçekler açıyor. Bu yüzden o, her gün tekrar âşık olmanın mümkün olduğu bir kadın. Ben de her gün ona âşık oluyorum." ifadeleriyle anlattı aşkını..

"ÖPÜŞME SAHNELERİNDE BEREN'İ KISKANMIYORUM"

"Eşinizin rol aldığı işlerde öpüşme sahnelerini kıskandığınız yazıldı, çizildi. İşin aslı ne?" sorusuna verdiği yanıtta Doğulu, bunun doğru olmadığını anlattı;

"Öyle bir şey yok. Hiçbir zaman olmadı ve olmaz. Beren’in de benim de mesleğimiz belli. Benim kliplerimde, onun projelerinde elbette partnerlerimiz olacaktır. İkimiz de duyguyla ilgili işler yapıyoruz."

Kenan Doğulu: Beren Saat'i kıskanmıyorum

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