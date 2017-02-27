Beren Saat'ten 4 ay sonra ilk paylaşım

En son paylaşımın üzerinden 4 ay geçen ünlü oyuncu ilk kez kişisel bir paylaşım yaptı.

SOSYAL MEDYADAKİ SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Beren Saat yaklaşık 1 buçuk sene önce sosyal medyaya ara verdiğini ve eskisi kadar aktif olmayacağını anlatan bir yazı paylaşmıştı. O günden bugüne sadece 2 paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım;

"Sonsuzluk ve bir gün... Dans pistinin ortasında, Barış K bana hediye ettiği mini setini çalarken kimonomun püsküllerinin bile benden bağımsız dans ettiğini hissediyorum, etrafımdaki herkesin çoşkulu enerjisini ve hücrelerime kadar özgürce bulutlara bağlı olduğumu... Beni kollarının arasına alıp güzel dileklerde bulunan herkese bırakıyorum kendimi gözlerim kapalı, kalbinden kalbime bir ışık yolu hayal ederek dinliyorum... Telefonum güzel dilek notlarıyla; sosyal medya zamanına göre yüz bin yıldır kullanmadığım, doğumgünümde 2M olmuş instagram sayfam kutlama mesajlarıyla; önüm arkam sağım solum hediyelerimle dolu... Sevilmek bu sevilmek...



Kendine bir parti yapabilirdi bir kadın, kocasının ısmarlamasına gerek olmadan; "anlaşamadığı kaynanasıyla" gerçekte pistlerde dans arkadaşı olabilirdi; tüm sevdikleriyle kendine yaşadığı zamandan ya da coğrafyadan öte bir gün ayırabilirdi... Pek öyle oryantalli bir parti değildi bizimki daha ziyade dj ve müzisyen arkadaşlarımızın bizi kabiliyetleriyle mest ettiği; hep yanıbaşımda duran ve sesiyle etrafımda meleklerin uçuştuğunu hissettiren müthiş müzisyenin, minik konserine ruhumu bıraktığım, bir anlığına canına bulduğu canan olmaktan başka hiç bir şey hissetmediğim sonsuz bir andı...



Dünya'nın yaşaması en zor ama sakinleri ona en tutkulu şehirlerinden İstanbul'un kalbinde seyrettim Güneş'in önce doğumgünüme sonra Haliç'e doğuşunu... Candan içeri bir kaç dostun şahitliğinde iyi ki doğdum dedim; iyi ki yaşıyoruz! 33 yıl önce o saatlerde annemin çektiği sancıyı duyumsadım... Sonra kendimi aşka bırakıp üzerimde sevgilimin doğumgünü hediyesi hırkamla rüyalara daldım...



Bana zamanı dondurma gücü veren tüm sevgili kalplere, müziğe, dansa, aşka, bugünü bulduğumda anlamamı sağlayan Angelopoulos'a hayranlıklı bir selam olsun: ben sonsuzluk ve bir günüme erdim... Hala umutla gülebilen insanlara dokunmayınız efendim onlara sizin de ihtiyacınız olur...



Bize müziği hediye eden Cihan, Duygu, Burak, Mustafa, Orhan, Nedim, Gökay, Veyasin, İdil ve Merve iyi ki varsınız!"

İŞTE YAŞANANLAR

Saat için Asmalımescit'teki Soho House'da düzenlenen doğum günü partisine popçunun annesi Serpil Doğulu, Beren Saat'in annesi Ayla Saat ve anneannesi Habibe Dikmen ile ikilinin yakın dostları katıldı.

Gecenin kusursuz geçmesi için her detayla bizzat ilgilenen Kenan Doğulu, parti için Soho House'da özel oda tutup sahne kurdurdu.

50 BİN LİRA HARCADI

Organizasyona yaklaşık 50 bin lira harcadığı öğrenilen ünlü popçu, eşini sürpriz yağmuruna tuttu.

PARTİDE DJ PERFORMANSI

Davetlilerin DJ performansı eşliğinde eğlendiği gecede güzel oyuncunun pastasını kesmesinin ardından oryantal Didem içeri girdi ve eğlence doruğa ulaştı.

Partide eşinin gözlerine bakarak en sevilen aşk şarkılarını söyleyen Doğulu'nun sürprizleri bununla sınırlı değildi.

KRAL DAİRESİ TUTTU

Otelin geceliği 960 euro'luk (yaklaşık 3 bin 600 lira) kral dairesini tutan sanatçı, odayı Saat'in sevdiği beyaz güllerle donattı. İşte Beren Saat için düzenlenen partiye katılan isimler...