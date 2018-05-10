Kenan Ece ve Canan Ergüder'in bebekleri dünyaya geldi

Yazar Yasmina Reza'nın kalema aldığı çağdaş bir insanlık komedisi olan bu kitap ayrıntıları ince ince işleyerek,yaralı insanların öykülerini anlatıyor.

Gölyazı, Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Uluabat Gölü üzerinde yüzermiş gibi duran minik bir balıkçı köyü.

1 Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleştirdiği görüşmeye değindi.

2 Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte Ülkede yayın yapan Focus dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kolaylıkla kazanabileceğini yazdı.

3 Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı Şarkılarının sadece kendisini temsil ettiğini ifade eden Yıldız Tilbe, sosyal medyada bazı kullanıcıların hedefi oldu.

4 Fetullah Gülen'in avukatından darbe girişimi itirafı Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli, 2010 yılındaki şike kumpasını ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini FETÖ'nün yaptığını itiraf etti.

5 Kırmızı halıda talihsiz düşüş Bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde, kırmızı halı yürüyüşüne bir konuğun düşüşü damga vurdu.

6 Vergi borçları için yeni kanun tasarısı Vergi ve diğer bazı borçların yeniden yapılandırılması yönündeki kanun tasarısında, yeni kararlar alındı. 2015 ve öncesindeki GSS borcu 200 TL'yi geçmediyse, tahsilinden vazgeçildi.