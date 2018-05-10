taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.781
USD
4,2887
EURO
5,0919
ALTIN
181,08
PETR
77,7700

Kenan Ece ve Canan Ergüder'in bebekleri dünyaya geldi

Kenan Ece ve Canan Ergüder'den güzel haber geldi.

Haber Merkezi | 10.05.2018 - 09:39..
  1. Haberler
  2. Magazin

ÜÜ

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Güllerin Savaşı' dizisinde rol alan Kenan Ece ve Canan Ergüder'in set arkadaşlığı zamanla aşka dönmüş, çift kısa süre sonra birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

Kenan Ece ve Canan Ergüder çifti

Sürpriz bir kararla İzmir’de evlenen ünlü çiftten güzel haber geldi. Canan Ergüder bir erkek bebeği dünyaya getirdi.

ANNE SETLERE ARA VERDİ

Anne-baba olan çift oğullarına 'Demir' ismini verdi. Evlendikten sonra setlere ara veren Canan Ergüder’in bütün vaktini oğlu Demir'e ayırdığı öğrenildi. Kenan Ece ise şu sıralar 'Avlu' dizisinde rol alıyor.

Kenan Ece ve Canan Ergüder'in bebekleri dünyaya geldi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hayranlarında Aslı Enver'e Murat Boz desteği
Geçtiğimiz günlerde Murat Boz ile 2.5 yıllık ilişkisini noktalayan Aslı Enver’e sevenlerinden destek gelemeye devam ediyor.
Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı
Şarkılarının sadece kendisini temsil ettiğini ifade eden Yıldız Tilbe, sosyal medyada bazı kullanıcıların hedefi oldu.
Berkay: 3 çocuk istiyorum
Geçtiğimiz yıl kızı Arya'yı kucağına alan şarkıcı Berkay, iki çocuk daha istediğini söyledi.
Kardashian iş yemeğinde
Kim Kardashian ve ailesi iş yemeğinde poz verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

124
Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte

Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte

122
Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı

Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı

175
Fetullah Gülen'in avukatından darbe girişimi itirafı

Fetullah Gülen'in avukatından darbe girişimi itirafı

75
Kırmızı halıda talihsiz düşüş

Kırmızı halıda talihsiz düşüş

25
Vergi borçları için yeni kanun tasarısı

Vergi borçları için yeni kanun tasarısı

44
Trump'tan Amerikan basınına akreditasyon tehdidi

Trump'tan Amerikan basınına akreditasyon tehdidi

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM