Kenan Ece ve Canan Ergüder'in bebekleri dünyaya geldi

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Güllerin Savaşı' dizisinde rol alan Kenan Ece ve Canan Ergüder'in set arkadaşlığı zamanla aşka dönmüş, çift kısa süre sonra birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.
Kenan Ece ve Canan Ergüder çifti
Sürpriz bir kararla İzmir’de evlenen ünlü çiftten güzel haber geldi. Canan Ergüder bir erkek bebeği dünyaya getirdi.
ANNE SETLERE ARA VERDİ
Anne-baba olan çift oğullarına 'Demir' ismini verdi. Evlendikten sonra setlere ara veren Canan Ergüder’in bütün vaktini oğlu Demir'e ayırdığı öğrenildi. Kenan Ece ise şu sıralar 'Avlu' dizisinde rol alıyor.