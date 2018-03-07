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Kenan İmirzalıoğlu: Çok heyecanlıyız

Kanal D’nin iddialı yapımı “Mehmed Bir Cihan Fatihi” 13 Mart’ta başlıyor.

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 06:50..
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Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Zorlu Center’da karşılaştığı habercilerin sorularını yanıtladı.

Önünmüzdeki hafta başlayacak “Mehmed Bir Cihan Fatihi” dizisinde Fatih Sultan Mehmed’i canlandıran oyuncu, çekimlere büyük bir titizlikle devam ettiklerini söyledi.

"TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUZ"

İmirzalıoğlu, “Yayın tarihinin bu kadar uzaması bile bu işe gerçekten ne kadar önem verdiğimizin ve özen gösterdiğimizin bir göstergesi. Projenin ilk gününden beri çok ciddi bir ekiple yol alıyoruz. Yayın tarihini hepimiz heyecanla bekliyoruz. Umarız izleyenler de beğenir.” dedi.

Kenan İmirzalıoğlu: Çok heyecanlıyız

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