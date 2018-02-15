taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.455
USD
3,7784
EURO
4,7126
ALTIN
164,48
PETR
64,8500

Kenan İmirzalıoğlu nasıl zayıfladığını açıkladı

Yeni diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, verdiği kilolarla dikkat çekti.

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 07:52..
  1. Haberler
  2. Magazin

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, bir geceye kendisi gibi oyuncu eşi Sinem Kobal’la katıldı.

Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu, “Mehmed: Bir Cihan Fatihi çekimlerinde at biniyorum, kilo verdiriyor. Set ortamı keyifli geçiyor” dedi.

Kenan İmirzalıoğlu nasıl zayıfladığını açıkladı

"REFERANSIMIZ TARKAN MI?"

Tarkan’ın baba olacağı haberleriyle ilgili de konuşan çift, “Vakit gelince bizde de olacak.” açıklamasını yaptı. İmirzalıoğlu, 'Tarkan gibi sosyal medyadan duyurur musunuz?" sorusuna "Referansımız Tarkan mı olacak" cevabıyla herkesi şaşırttı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Burcu Esmersoy: 40 gün tatil yaptık
Ünlü manken Burcu Esmersoy, sevgilisi Berk Suyabatmaz ile gezmeye doymadı.
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'e 1 milyon TL tazminat
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 10 yıl önce açtıkları davayı kazandı.
Hadise sıfır dekolteli klip çekti
İlk başta RTÜK'e isyan eden Hadise, sözünden döndü ve yeni kliple ekranlara döndü.
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi kutlamalara doymadı
Oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, bir gecede üç kutlama yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmetçik'e moral vermek için sınıra Türk bayrağı

Mehmetçik'e moral vermek için sınıra Türk bayrağı

63
Başbakan Yıldırım Merkel ile görüşecek

Başbakan Yıldırım Merkel ile görüşecek

28
Real Madrid PSG'yi Ronaldo'yla geçti

Real Madrid PSG'yi Ronaldo'yla geçti

13
Liverpool Portekiz'de 5 attı

Liverpool Portekiz'de 5 attı

8
Almanya'da PKK yandaşlarına gösteri yasağı

Almanya'da PKK yandaşlarına gösteri yasağı

26
Özlem Çarıkçıoğlu 64. sırada başladı

Özlem Çarıkçıoğlu 64. sırada başladı

16
Mihail Saakaşvili Hollanda'ya yerleşti

Mihail Saakaşvili Hollanda'ya yerleşti

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM