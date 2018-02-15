Kenan İmirzalıoğlu nasıl zayıfladığını açıkladı

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, bir geceye kendisi gibi oyuncu eşi Sinem Kobal’la katıldı.

Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu, “Mehmed: Bir Cihan Fatihi çekimlerinde at biniyorum, kilo verdiriyor. Set ortamı keyifli geçiyor” dedi.

"REFERANSIMIZ TARKAN MI?"

Tarkan’ın baba olacağı haberleriyle ilgili de konuşan çift, “Vakit gelince bizde de olacak.” açıklamasını yaptı. İmirzalıoğlu, 'Tarkan gibi sosyal medyadan duyurur musunuz?" sorusuna "Referansımız Tarkan mı olacak" cevabıyla herkesi şaşırttı.