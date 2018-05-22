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Kenan İmirzalıoğlu Ramazan'da da hemşehrilerini unutmadı

Oyuncu, memleketi Ankara’da Ramazan’ın son haftasındaki 7 akşam, 7 ayrı köyde iftar çadırı kurmak için kolları sıvadı.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 12:16..
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Ünlü oyuncu, Anneler Günü'nde eşi Sinem Kobal'la Ankara'nın Bala ilçesinin Üçem Köyü'ndeki ailesini ziyaret etti.

Kenan İmirzalıoğlu Ramazan'da da hemşehrilerini unutmadı

HAYIRSEVER KENAN

Ailesinin yüzünü güldüren İmirzalıoğlu'nun Ankara'ya gidiş sebebi bununla sınırlı değildi. İhtiyaç sahiplerine uzattığı yardım eliyle bilinen oyuncu, Ramazan'da da hayırsever davranışlarına bir yenisini eklemek için kolları sıvadı. Geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramı'nda Marmaris'te gizlice kurban kestirip etini köy halkına dağıtan Kenan İmirzalıoğlu, bu Ramazan'da hemşehrilerine iftar yemeği vermek için organizasyon yaptı.

7 AKŞAM 7 AYRI KÖY

Ramazan'ın son haftasındaki 7 akşam, 7 ayrı köyde iftar çadırı kurdurtacak olan oyuncu, hazırlıkları Ankara ziyareti sırasında tamamladı. Başarılı oyuncu, bunu her ne kadar gizli tutmaya çalışsa da yaptığı yardımı köy halkı ortaya çıkardı.

Çok sayıda öğrenci ve şehit ailesine destek veren oyuncu, yardımları gizli yapıyor.

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