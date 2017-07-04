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Kenan İmirzalıoğlu saçlarını kahverengiye boyattı

Meryem Uzerli ile ‘Cingöz Recai’ filminde kamera karşısına geçen oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun setinden ilk kareler ortaya çıktı.

04.07.2017 - 09:00
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Peyami Safa’nın Arsen Lüpen’den esinlenerek yarattığı ‘Cingöz Recai’ karakterine hayat verecek olan İmirzalıoğlu, bu rolü için büyük bir değişikliğe gitti.

Kenan İmirzalıoğlu saçlarını kahverengiye boyattı

İMAJ DEĞİŞTİ

Esmer haliyle kadınların kalbinde taht kuran oyuncu, siyah olan saçlarını ve bıyıklarını kahverengiye boyattı. Geçen ay çekimlerin başladığı dönem filmindeki karakteri için büyük fedakarlık yapan İmirzalıoğlu’nun bu halleri ise görenleri bir hayli şaşırttı. Yakışıklı, cömert ve kibar bir serseri olan Cingöz Recai, haksız yolla servet sahibi olanlardan para çalıp elde ettiklerini muhtaçlara dağıtıyor.

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