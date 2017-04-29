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Kenan İmirzalıoğlu sattığı evden kar elde etti

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, satın aldığı evi 5 katına sattı.

29.04.2017 - 14:54
  1. Haberler
  2. Emlak

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun, Marmaris Selimiye'de 2 yıl önce satın aldığı evi, sattığı ortaya çıktı.

Kenan İmirzalıoğlu sattığı evden kar elde etti

İmirzalıoğlu 1 Milyon 700 bin liraya satın aldığı araziyi bir iş adamına 5 milyon 500 bin liraya sattığı öğrenildi.

1 VERDİ 5 ALDI

İmirzalıoğlu, 2 yıl önce ünlülerin uğrak yeri olan Marmaris Selimiye'de 1 milyon 700 bin liraya bina satın aldı.

Kenan İmirzalıoğlu sattığı evden kar elde etti

KÖYE ARTIK UĞRAMIYOR

Tadilat için de yaklaşık 500 bin lira harcayan Kenan İmirzalıoğlu'nun binayı 6 ay önce 5,5 milyon liraya İstanbullu bir iş adamına sattığı ve sık sık geldiği köye artık uğramadığı ortaya çıktı.

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