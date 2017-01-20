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Kenan İmirzalioğlu'ndan şehit ailelerine destek

İmirzalıoğlu Cihangir'deki aylık geliri 23 bin lira olan iki dairesinden gelen parayı şehit ailelerine bağışladı.

20.01.2017 - 12:03
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Eğitim ve ihtiyaç sahipleri için yardımlar yapan Kenan İmirzalıoğlu, bu kez şehit aileleri için harakete geçti. İmirzalıoğlu, Cihangir’deki dairelerinin kira gelirini şehit ailelerine bağışladı.

DAHA ÖNCE DE YARDIM YAPMIŞTI

Daha önce Cihangir'deki bir ilkokula kütüphane yaptırarak eğitime destek veren İmirzalıoğlu, geçen yıl Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerine yardım göndermişti.

İstanbul'un çeşitli semtlerinde çok sayıda gayrimenkulü olan İmirzalıoğlu bu kez Cihangir'deki 2 dairesinin kirasıyla şehit ailelerine destek oldu.

AYLIK GELİRİ 20-23 BİN LİRA OLAN DAİRELER

İmirzalıoğlu, aylık kirası 5 bin dolar (yaklaşık 20 bin lira) ile 6 bin dolar (yaklaşık 23 bin lira) olan dairelerden elde ettiği geliri ömür boyu olmak üzere 2 şehit ailesine bağışladı.

SİNEM KOBAL'LA EMİRGAN'A TAŞINMIŞTI

42 yaşındaki oyuncu kısa bir süre önce eşi Sinem Kobal ile birlikte Cihangir'den Emirgan'a taşınmış bu nedenle evini kiraya vermişti.

Son olarak Karadayı dizisinde Mahir Kara karakterine hayat veren İmirzalıoğlu, Ayvalık Cunda Adası'nda 14 Mayıs 2016'da Sinem Kobal ile dünyaevine girmişti.

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