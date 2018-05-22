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Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi

Sakarya'da AK Parti'den milletvekili adayı olan Eski Dünya Şampiyonu Motosikletçi Kenan Sofuoğlu partisindeki toplantıya Lamborghini marka otomobiliyle gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

DHA | 22.05.2018 - 12:56..
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Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi

Sakarya'da AK Parti 3'üncü sıradan milletvekili adayı gösterilen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Adapazarı'nda parti toplantısına katıldı.

SOFUOĞLU'NUN LAMBO'SU

Kenan Sofuoğlu, AK Parti Sakarya İl Binası önüne Lamborghini Aventador S modeli lüks otomobiliyle geldi. Toplantıya katılan diğer adayları tebrik ederek AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ile görüşen Kenan Sofuoğlu, dünya şampiyonalarında olduğu gibi siyasette de iyi bir kariyer yapmayı hedeflediğini söyledi.

Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi

"SIFIRDAN ÇIKIP BİR ŞEYLER YAPTIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini dün arayıp aday olduğunu haber verdiğini söyleyen Kenan Sofuoğlu, "En büyük sürpriz benim için oldu. Bir aydır konuşuluyordu. Son 3-4 gündür Türkiye genelinde çok konuşuluyordu. Herkes soruyordu, herkese aynı cevabı veriyordum. Ben sizden çok bilmiyorum, basında okuduğum kadarıyla biliyorum dedim. Dün öğle vakitlerinde Cumhurbaşkanımızla telefon görüşmesi yaptık. Kendisi aradı beni. Detaylarını çok konuşmak istemiyorum. Bu listede olmamız kararı çıktı bu konuşmadan. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah. Dünyanın her yerinde yarışlara katıldım, her yerini gezdim fakat Sakarya'dan hiç ayrılmadım. Cumhurbaşkanımız tarafından böyle bir görev verildiği için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Sıfırdan çıkıp, Sakarya'dan çıkıp dünya şampiyonluğunda bir kariyer yaptıysak, Allah'ın izniyle siyasette de büyüklerimin desteğiyle güzel şeyler yapabileceğime inanıyorum" diye konuştu.

Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi VİDEO

Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi

Sofuoğlu toplantı çıkışında lüks spor otomobilini bir yakınına verip, parti aracına bindi.

Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi

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