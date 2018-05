Kendall Jenner büyüledi

Fransa'nın ünlü Cannes Film Festivali, ünlülerin birbirinden cesur kıyafetleriyle gündem yaratmaya devam ediyor.

BU SENENİN GÜNDEMİ KENDALL

Festival kapsamında Girls of the Sun filminin promiyeri gerçekleşti. Bu yıl 71'incisi düzenlenen festivalde, kırmızı halı görünümüyle gündem yaratan kişi bu kez de Kendall Jenner oldu.

İÇ ÇAMAŞIRI GİYMEDİ

Amerikalı model, beyaz tülden transparan elbisesiyle tüm bakışları üzerine çekti. The Keeping Up With The Kardashians'ın genç yıldızı, cesur elbisesinin içerisine iç çamaşırı giymedi. Kırmızı halıda son derece keyifli görünen 22 yaşındaki Kendall, herkesi büyüledi.