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Kendall Jenner ile Asap Rocky'nin samimi görüntüsü

Kendall Jenner, bir süredir birlikte oldukları konuşulan rap şarkıcısı ve yönetmen ASAP Rocky ile samimi şekilde görüntülendi.

03.05.2017 - 09:29
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kENDALL

Özel hayatını köşe bucak gizleyen genç model bakın kiminle samimi şekilde görüntülendi? Ailesinde hemen herkesin ne kadar süre kiminle aşk yaşadığını dünyadaki milyonlarca kişi ezbere bildiği halde kimse Kendall Jenner'ın özel hayatına ilişkin bir bilgi sahibi değildi. Ama görünüşe göre bu kural değişti.

SAMİMİ POZLARINI PAYLAŞTILAR

Kendall Jenner ve ASAP Rocky, önceki akşam New York'ta düzenlenen MET gala gecesinde aralarındaki samimiyeti gözler önüne serdi. Üstelik bunu da kimseden gizlenmeden bilerek ve isteyerek yaptı.

Met Gala'da kırmızı halıya damga vuran kıyafetler

Birlikteliklerinin bir süredir devam ettiği öne sürülen Jenner ile ASAP Rocky, kalabalık bir grup ile birlikte Kylie Jenner'ın cep telefonunun objektifine poz verdi. Bu poz da Jenner'ın Instagram sayfasında yayınlandı.

Kendall Jenner ile Asap Rocky'nin samimi görüntüsü

ASAP Rocky ile Kendall Jenner'ın samimi şekilde görüntülendiği bir başka poz da Kim Kardashian tarafından görüntülendi.

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